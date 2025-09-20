Guinée : Le Business Talk Afrique 2025, un rendez-vous d'excellence et de leadership





Pour sa 4ᵉ édition, organisée par l’Agence SAKOM dans un établissement hôtelier, le thème était : « Excellence et Leadership au service du continent ».



Depuis 2020, ce forum panafricain s’impose comme un espace de réflexion et de partage, où se dessinent les trajectoires de l’Afrique de demain. Et cette année, la Guinée a confirmé son statut de terre d’accueil des grands débats économiques et intellectuels.





La cérémonie a enregistré la présence remarquée de plusieurs personnalités, notamment : le ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara ; le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Djiba Diakité ; la ministre de l’Industrie et des PME, Dre Diaka Sidibé ; ainsi que la ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé.