TCHAD

Tchad : Novembre Numérique 2025, l’IA au cœur de l’innovation à WenakLabs


Alwihda Info | Par Nguessita William - 4 Novembre 2025



Ce 03 novembre 2025, le hub technologique WenakLabs a officiellement lancé ce lundi l’édition 2025 du Novembre Numérique sous le thème : « Face à l’IA : s’éduquer, s’adapter, créer ».

Cette initiative vise à encourager les jeunes Tchadiens à comprendre, maîtriser et utiliser l’intelligence artificielle comme levier d’innovation et de développement. Le lancement, qui s’est tenu dans les locaux de WenakLabs à N’Djamena, a réuni plusieurs acteurs du numérique, des partenaires institutionnels, des jeunes innovateurs et des représentants des médias.

Dans son discours d’ouverture, la direction de WenakLabs a rappelé l’importance de ce rendez-vous annuel, véritable espace d’échanges, d’apprentissage et de créativité autour du numérique. Cette édition met un accent particulier sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la créativité.

Plusieurs activités sont prévues tout au long du mois, notamment la création d’un manuel d’apprentissage numérique assisté par l’IA, des ateliers pratiques sur les technologies open source, un atelier de création musicale assistée par IA, ainsi qu’une formation FabLab dédiée à la conception et à la fabrication numérique.

« Il ne s’agit pas de craindre la machine, mais de comprendre comment l’homme peut en tirer le meilleur, en apprenant, en s’adaptant et en créant », a souligné l’équipe de WenakLabs, invitant les jeunes à s’impliquer activement dans la transformation numérique du pays.

Le Novembre Numérique 2025 se veut ainsi un mois d’inspiration, de découverte et d’impact pour l’écosystème technologique tchadien. WenakLabs et ses partenaires entendent faire de cette édition une vitrine du potentiel local et une passerelle entre la jeunesse, la technologie et la créativité. Ensemble, plus loin.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
