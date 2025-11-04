Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA

Lors d'une audience tenue au tribunal de grande instance de N'Djamena, le lundi 3 novembre 2025, un homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et à 300 mille francs CFA d'amende pour abus de confiance et détournements financiers au préjudice d'une société de sécurité. ‎ ‎ ‎



Selon le dossier, l'affaire concerne une entreprise chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes. En l'absence du président-directeur général, la gestion de la société avait été confiée à l'un des employés, qui, en sa qualité de coordinateur, aurait agi dans son propre intérêt.



‎La partie civile a expliqué que l'accusé aurait émis des reçus en son nom personnel, et aurait encaissé les sommes versées par les clients sans les reverser sur le compte de la société. Le montant du préjudice exigé par la partie civile s'élève à 144 millions de francs CFA de remboursement, auxquels s'ajoutent 500 millions de francs CFA pour dommages et intérêts.



‎ ‎De leur côté, les avocats de l'accusé ont plaidé non coupable, soulignant que les faits reprochés à leur client n'étaient pas constitués. Ils ont notamment exigé la preuve de l'argent détourné, ainsi qu'un rapport d'audit comptable mettant formellement en cause leur client. ‎Le dossier a été renvoyé pour le plaidoyer. Dans l'attente de la décision définitive, l'accusé demeure incarcéré à la prison de Klessoum.