Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 4 Novembre 2025



Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA
Lors d'une audience tenue au tribunal de grande instance de N'Djamena, le lundi 3 novembre 2025, un homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et à 300 mille francs CFA d'amende pour abus de confiance et détournements financiers au préjudice d'une société de sécurité. ‎ ‎ ‎

Selon le dossier, l'affaire concerne une entreprise chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes. En l'absence du président-directeur général, la gestion de la société avait été confiée à l'un des employés, qui, en sa qualité de coordinateur, aurait agi dans son propre intérêt.

‎La partie civile a expliqué que l'accusé aurait émis des reçus en son nom personnel, et aurait encaissé les sommes versées par les clients sans les reverser sur le compte de la société. Le montant du préjudice exigé par la partie civile s'élève à 144 millions de francs CFA de remboursement, auxquels s'ajoutent 500 millions de francs CFA pour dommages et intérêts.

‎ ‎De leur côté, les avocats de l'accusé ont plaidé non coupable, soulignant que les faits reprochés à leur client n'étaient pas constitués. Ils ont notamment exigé la preuve de l'argent détourné, ainsi qu'un rapport d'audit comptable mettant formellement en cause leur client. ‎Le dossier a été renvoyé pour le plaidoyer. Dans l'attente de la décision définitive, l'accusé demeure incarcéré à la prison de Klessoum.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

Tchad : Le club AS PSI lance officiellement sa saison sportive 2025-2026 Tchad : Le club AS PSI lance officiellement sa saison sportive 2025-2026 03/11/2025

Populaires

N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable

03/11/2025

Tchad : un chef de canton du Hadjer Lamis révoqué par décret

04/11/2025

Tchad : Novembre Numérique 2025, l’IA au cœur de l’innovation à WenakLabs

04/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter