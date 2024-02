Guinée : Le Président de la République rend un dernier hommage aux 25 victimes de l’incendie du dépôt de Kaloum

Cette cérémonie funèbre s'est déroulée en présence du Président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, du Ministre Directeur du Cabinet Présidentiel, Djiba Diakité, du Ministre d'État, Ministre de la Sécurité, le Général Bachir Diallo - également Président du Comité de gestion de la crise -, et du Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général Aboubacar Sidiki Camara. La haute hiérarchie militaire ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient également présents.



La cérémonie a débuté par une minute de silence observée en mémoire des victimes. Le Ministre d'État, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a ensuite prononcé un discours dans lequel il a imploré pour les disparus le repos éternel. Il a tenu à rendre un vibrant hommage aux victimes tout en soulignant l'engagement indéfectible du Chef d'État Mamadi Doumbouya qui n'a ménagé aucun effort pour apporter les premiers secours diligents aux sinistrés. Il a notamment mis en place des mesures pour prendre soin et assister les victimes sur les plans alimentaires.



Le Président Mamadi Doumbouya qui avait observé lui aussi une minute silencieuse n'a pas pris la parole lors cette occasion solennelle. Il s'est recueilli devant les corps sans vie des victimes.



Un représentant des familles des victimes guinéennes a déclaré que ce n'était pas l'instant approprié pour faire des discours mais plutôt pour se recueillir et prier. Au nom des sinistrés dans leur ensemble, il a exprimé sa gratitude au Chef d'état pour son soutien inestimable afin gérer cette crise et permettre aux familles endeuillées faire leur processus dans l'honneur et dignités.

De même, le représentant des victimes sierra-léonaises n’a cesscé remercier chaleureusement les autorités guinéennes pour leur prise en charge sans distinction aucune. Il fait part aussi ses prières à toutes ces victimes.



Pour honorer les musulmans décédés, l’imam présent lors cet événement empreinte de tristesse, tient à rappeler aux familles endeuillées leur foi, patience ainsi que l’acceptation volontés divine .Il conclut son intervention par une prière afin que leurs âmes repose en paix.

Pour honorer ceux morts appartenant à religion chrétienne, un prêcheur intervient pour implorer pardons et salut pour eux.



La cérémonie s'est achevée avec un temps fort durant lesquelles officiels tels que présidents du CNT ainsi que haute hiérarchie militaire et membres gouvernement ont pu faire leurs prières respectives .Les corps ont été ensuite remis aux familles des victimes afin d'être inhumées dignement