Guinée - Palais Mohammed V : Audience avec l'artiste Franco-Guinéen Black M

Cette rencontre s'est déroulée en présence de Djiba Diakité (Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence) et Bouna Sylla (Ministre des Mines et de la Géologie).



L'audience a eu lieu dans une ambiance chaleureuse et a été marquée par des discussions constructives, soulignant l'importance de la culture et de la musique dans le développement du pays.



Cette rencontre témoigne de l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir les artistes et à promouvoir la culture nationale. Black M, en tant qu'ambassadeur de la musique guinéenne sur la scène internationale, joue un rôle clé dans la représentation de la Guinée à l'étranger.