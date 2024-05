Guinée-Rwanda : le général Mamadi Doumbouya accueille le président Paul Kagamé à Conakry

Dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Guinée et la République rwandaise, le président du Rwanda, Paul Kagamé a entamé à partir du lundi 13 mai 2024, une visite à Conakry.



C’est ainsi qu’à 11h30, l’avion présidentiel ayant à son bord le chef de l’État rwandais a atterri à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.



Le président de la République de Guinée, le général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, a chaleureusement accueilli Paul Kagamé, en présence des membres du CNRD, du président du CNT, du Premier ministre, du ministre secrétaire général de la Présidence, du ministre directeur du cabinet présidentiel, des membres du gouvernement et des institutions républicaines, des représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, ainsi que de Mme la gouverneure de la ville de Conakry.



Les liens d’amitié entre la République de Guinée et la République sœur du Rwanda se renforcent davantage, témoignant d’une franche collaboration entre les présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagamé depuis l’avènement du CNRD, le 05 septembre 2021.



Cette nouvelle visite du président rwandais, un an après la première, illustre l’excellence des relations de fraternité et d’amitié entre les deux chefs d’État, ainsi que le rapprochement entre Conakry et Kigali.



Les deux chefs d’État profiteront de cette nouvelle visite pour redynamiser et consolider la coopération bilatérale dans divers secteurs, ainsi que pour renforcer les bases d’une amitié bénéfique aux peuples guinéen et rwandais.