Guinée : des militaires arrêtés pour vol d’argent à la Présidence

Environ dix militaires ont été arrêtés à Conakry ce 28 octobre, et déférés à la maison d’arrêt centrale, pour avoir volé une forte somme d’argent dans le Palais présidentiel Sekoutoureya, lors du coup d’Etat du 5 septembre 2021. Depuis quelques semaines, la junte militaire qui a pris le pouvoir en Guinée, continue son opération d’assainissement au sein de la troupe.



Les militaires arrêtés sont essentiellement issus des éléments de l’unité des Forces Spéciales qu’a alors dirigée le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, pour renverser le président Alpha Condé. Dans la foulée, il y a d’autres militaires arrêtés et accusés d’avoir dépouillé une dame d’une somme de 245 millions de francs guinéens, soit un peu plus de 14 millions de FCFA. En effet, des mesures sont en train d’être prises pour éradiquer les mauvaises graines dans les rangs de l’armée guinéenne.



Des dispositions particulières ont été prises dans ce sens, et la police militaire vient de recevoir des moyens supplémentaires pour continuer à faire des opérations de patrouille dans la ville de Conakry. Il s’agit non seulement de dissuader, mais également de prendre des militaires errants et les mettre à la disposition de leurs commandants d’unités.