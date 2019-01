Guinée équatoriale : Ophir Energy se voit refusé la prolongation de la licence du bloc Fortuna

Le bloc R a été retourné à l’État ; Le ministère des Mines et des Hydrocarbures réitère son ouverture à plus d’investissements dans le secteur des hydrocarbures et reconnaît l’engagement d’Ophir en Guinée équatoriale. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale a confirmé que le contrat de partage de la production […]

Le bloc R a été retourné à l’État ; Le ministère des Mines et des Hydrocarbures réitère son ouverture à plus d’investissements dans le ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...