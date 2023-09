Guinée équatoriale : le président de la Transition du Gabon reçu par Obiang Nguema

Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et président de la République gabonaise, a effectué une visite ce mardi 19 septembre 2023, à Malabo en Guinée Équatorial.



C’est sa première sortie officielle depuis sa prise de pouvoir en août, à la suite d’un coup d’Etat qui s’est déroulé sans effusion de sang. Il a été accueilli par son homologue équato-guinéen, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.



Cette visite intervient une semaine après la venue à Libreville du président centrafricain, Faustin Archange Touadera, en tant que facilitateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) au Gabon.



Avec son homologue équato-guinéen, l’occasion a été donnée de discuter sur la coopération entre les deux pays qui partagent une longue frontière.



Le président du Comité pour la transition et restauration des institutions (CTRI) et son hôte ont certainement mis à profit leurs échanges pour dissiper certains malentendus issus du soutien supposé des autorités de Malabo qu’ils auraient apporté à une frange de l’Opposition de la plate-forme A23, pendant le processus électoral au Gabon.



Au-delà de cette perception, le président gabonais de la Transition a tout vraisemblablement rassuré les autorités de la Guinée Équatoriale sur les mobiles ayant entraîné les militaires, réunis au sein du CTRI, de renverser le régime du président Ali Bongo Ondimba.