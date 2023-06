Guinée : inauguration de la route Coyah-frontière de la Sierra Leone

Les infrastructures aménagées dans le cadre du Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoreah-frontière de la Sierra Leone concernent la route Coyah-Farmoréah-frontière de la Sierra Leone qui a été totalement reconstruite sur 75 kilomètres.



Construite avec le soutien de la Banque africaine de développement et de l’Union européenne, la route Coyah-frontière de la Sierra Leone a été inaugurée le 17 juin 2023, par le Premier ministre guinéen Bernard Gomou, en présence d’une délégation du bureau pays de la Banque africaine de développement, conduite par son responsable, Léandre Bassolé.



Les ministres Gando Barry et Moussa Cissé, chargés respectivement des Infrastructures et des Travaux Publics, et de l’Économie et des Finances, et la cheffe de la délégation de l’Union européenne en Guinée, Jolita Pons, étaient aussi présents à la cérémonie, qui s’est déroulée à Forécariah.



Les infrastructures aménagées dans le cadre du Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoreah-frontière de la Sierra Leone concernent la route Coyah-Farmoréah-frontière de la Sierra Leone qui a été totalement reconstruite sur 75 kilomètres.



À quoi s’ajoutent trois ponts construits sur un linéaire cumulé de 195 mètres. Des ouvrages d’assainissement (dalot, caniveaux et fossés) ont également été aménagés le long de la route ainsi que ses autres dépendances pour lui permettre de fonctionner pleinement.



Le Premier ministre Bernard Gomou a souligné la vision des plus hautes autorités guinéennes : renforcer les relations économiques et les liens d’amitié entre la Guinée et les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.



« Cela passe par la réalisation d’infrastructures de communication qui permettent la libre circulation des personnes et des biens, à travers d’importants projets, à l’instar de celui que nous célébrons ce jour », a déclaré M. Gomou.



« J’insiste sur l’entretien des infrastructures et j’instruis l’accélération de la mise en œuvre des autres projets du secteur des transports », a-t-il ajouté, exprimant sa reconnaissance à toutes les délégations mobilisées pour l’occasion.



Financé à hauteur de 86 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement et l’Union européenne, le Projet de reconstruction de la route Coyah-Forécariah à la frontière de la Sierra Leone s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration et des échanges sous-régionaux, qui mise sur la croissance des échanges entre la Guinée et la Sierra Leone.