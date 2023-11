AFRIQUE Guinée : l'unique école dentaire se développe dans le cadre d'un projet éducatif pionnier

Le manque d'accès à des soins dentaires et chirurgicaux abordables et sûrs reste un problème majeur en Guinée, comme dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne.

Le besoin crucial de donner à la population guinéenne un accès à des soins dentaires de qualité fait un grand pas en avant avec l'expansion de la seule école dentaire du pays.



En 2000, seulement 11 écoles dentaires dispensaient une formation de premier cycle au sein des 47 pays d’Afrique subsaharienne de l’OMS. Depuis, ce nombre est passé à 35 écoles, réparties dans 16 pays de la région. Mais malgré l'augmentation du nombre de dentistes, la croissance globale de la population génère encore un manque cruel de soins dentaires.



Dans le cadre de son partenariat avec l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships finance en Guinée un projet destiné à améliorer la qualité de l'enseignement dentaire pour les générations à venir.



La crise des soins dentaires a frappé de plein fouet le dentiste américain David Ugai lorsqu'il s'est rendu pour la première fois en Guinée en 2012 après son diplôme. Il s'était alors engagé comme bénévole pour Mercy Ships pendant la mission de dix mois de l'Africa Mercy.



Bien qu'il ait soigné beaucoup de patients, la file d'attente pour des traitements dentaires continuait de s'allonger.



David Ugai a constaté que les études en médecine dentaire étaient purement théoriques et, contrairement à sa propre formation, il n'y avait pas de formation pratique dans le cursus. La première fois que les étudiants ont véritablement traité cliniquement des patients, c'était après avoir obtenu leur diplôme.



Il souligne : "Les besoins en matière de soins dentaires sont élevés, qu'il s'agisse de l'accès aux soins et aux prestataires, du coût des traitements, et du nombre suffisant ou non de dentistes dans le pays."



"Aux États-Unis, nous sommes habitués à avoir un dentiste pour 2 000, 3 000 ou 5 000 habitants. Dans certains pays africains, il y a un dentiste pour un million d'habitants. On ne peut pas vraiment commencer à parler de soins dentaires développés et capables de traiter la population parce qu'on n'a même pas de personnel de santé avec qui mener cette conversation."



En 2018, il retourne en Guinée avec Mercy Ships et participe au lancement d'un nouveau type de partenariat : la collaboration de Mercy Ships avec la seule école dentaire publique de Guinée, l'UGANC à Conakry, qui forme tous les dentistes du pays.



David explique : "Au départ, nous avons simplement rénové l'espace. Ils nous ont permis d'utiliser une pièce pour notre programme dentaire classique. Puis, pendant la mission, le doyen de l'époque nous a demandé si nous pouvions intégrer certains étudiants dans notre programme afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience dans la clinique. C'est ainsi que nous avons commencé à collaborer avec l'école dentaire, à travailler plus spécifiquement avec les étudiants et à former un véritable partenariat avec l'université et le département dentaire".



Lorsque le navire est parti en 2019, David a décidé de rester. Quatre ans plus tard, il est toujours en Guinée en tant que directeur Pays de Mercy Ships et directeur du programme dentaire. À ce titre, il supervise la formation théorique et clinique des jeunes dentistes qui suivent le programme à l'université.



David a joué un rôle déterminant dans l'agrandissement du bâtiment de formation clinique sur deux étages, qui permettra à l’école de doubler sa capacité d’accueil d’étudiants en médecine dentaire et son espace dédié aux soins des patients, en la portant à 22 fauteuils dentaires. Il comprendra également un service de radiologie et un espace qui abritera désormais 6 appareils de radiographies intra-orales, 1 panoramique et 1 tomodensitométrie à faisceau conique avec céphalométrie.



Il souligne que cette modernisation permettra à tous les étudiants futurs diplômés d’avoir accès à un enseignement supérieur de qualité incluant la simulation et la formation clinique. L'école dentaire peut aujourd'hui accueillir simultanément 150 étudiants.



On peut espérer que l'investissement réalisé dans ce projet éducatif permettra d'aider non seulement la Guinée, mais aussi les pays voisins.





