Guinée : la Banque africaine de développement accorde un crédit de 8 millions de dollars à Vista Bank pour aider les PME agricoles

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a donné son feu vert, mardi 24 septembre, à l’octroi d’une ligne de crédit de 8 millions de dollars américains au groupe bancaire Vista Bank en Guinée (Conakry).

Ce soutien financier doit permettre d’accompagner une dizaine de petites et moyennes entreprises (PME) institutions de microfinance actives dans la chaine de valeur agricole en Guinée. Il vise en priorité les femmes, qui seront bénéficiaires à 60 % des ressources de cette ligne. Une attention particulière sera donc portée aux PME des zones rurales, opérant dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation agro-pastorale, ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs agricoles.

Plus de la moitié des ressources de cette ligne de crédit est destinée à des institutions de microfinance, partenaires de Vista Bank et permettra de couvrir les besoins de plus de 3 000 microprojets. En plus du financement, Vista Bank apportera aux entrepreneurs un accompagnement sous forme de conseil, d’appui technique, de gestion et de formation afin de maximiser le taux de succès de l’opération.

L’appui de la BAD viendra également soutenir Vista Bank dans le renforcement des capacités de ses agents de crédit du secteur agricole, la gestion des risques, la gestion de projets, les systèmes de gestion environnementale et sociale ainsi que la gestion et les rapports des résultats en matière de développement.

L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le déploiement des ressources en soutien aux PME permettra à ces dernières d’accéder à des ressources longues et de procéder à des investissements jusqu’ici inaccessibles, faute de ressources idoines.

Le projet doit conduire à améliorer le taux d’industrialisation de la Guinée, grâce notamment à la création de chaînes de valeur par la transformation locale des produits agricoles.

A propos de Vista Bank :

Vista Bank (https://bit.ly/2nvjli4) est une compagnie dotée d’une nouvelle marque et d’une vision unique. Outre la Guinée, elle détient des filiales bancaires en Sierra Leone et en Gambie ; et a pour ambition de créer un groupe panafricain de classe mondiale. Acquise en 2015 par la holding d’investissement Lilium Capital, Vista Bank détient 84% des parts de sa filiale guinéenne, le reste étant détenu par des investisseurs privés guinéens. Vista Bank s’emploie également à déployer une nouvelle stratégie de croissance qui vise la diversification progressive du portefeuille vers les PME guinéennes. Elle possède 16 agences en Guinée, dont 9 à Conakry et 7 à l’intérieur du pays ; qui ensemble servent environ 2 000 clients d’entreprises, dont 80% sont des PME.

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. Pour plus d’informations: www.AfDB.org