Guinée : la CEDEAO renouvelle son « engagement à œuvrer avec le pays » dans tous les domaines

En marge des travaux de la 79ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies à New York, le Premier ministre Amadou Oury Bah, a réservé sa première rencontre bilatérale à la CEDEAO. Dans une atmosphère conviviale empreinte de fraternité, le chef du gouvernement a reçu le président de la Commission de la Cedeao, Omar Alieu Touray.



Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’Étranger, Dr Morissanda Kouyaté, et l’ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès des United-Nations, Paul Goa Zoumanigui, étaient présents à cette rencontre restreinte.



La CEDEAO et la Guinée réaffirment leur volonté à collaborer dans un esprit de dialogue et de compréhension mutuelle. « La CEDEAO est l’institution de la Guinée. Je suis venu renouveler notre engagement à œuvrer avec la Guinée dans tous les domaines.



Le Premier ministre a indiqué la volonté de la Guinée à travailler avec nous », a déclaré le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray. Selon le ministre en charge des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, la délégation guinéenne a insisté sur les avancées de son programme de refondation qui implique le développement social, économique et politique.



« Cette vision du chef de l’État a été réexpliquée à la CEDEAO et les avancées dans le cadre du RAVEC (Recensement Administratif à Vocation d'État Civil) et du projet constitutionnel ont été présentées. La CEDEAO est satisfaite de la Guinée » a conclu le ministre.



L’audience s’est tenue quelques heures après l’adoption aux Nations-Unies du « Pacte de l’avenir ». Il s’agit d’un engagement pour renforcer la coopération internationale et revigorer par des réformes le multilatéralisme.