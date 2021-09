Guinée : "la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen", promet le chef de la junte

Le chef de la junte guinéenne qui a pris la tête du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), le colonel Mamady Doumbouya, a convoqué lundi les membres du gouvernement et présidents des grandes institutions devant lesquels il a prononcé une déclaration.



Il a affirmé que les militaires ont pris leurs responsabilités dans une situation d'injustice, de corruption et marquée par la privation de l'intérêt collectif.



Dans un discours d'environ cinq minutes, le colonel Mamady Doumbouya a assuré qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de chasse aux sorcières. "La justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen", a déclaré le chef de la junte.



Les secrétaires généraux des ministères sont chargés d'assurer la continué de service dans l'attente de la mise en place d'un nouveau gouvernement.



Les activités économiques doivent se poursuivre, exhorte le CNRD.