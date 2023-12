Guinée : le Premier ministre réconforte les victimes de l’incendie de Kaloum

À la suite des événements tragiques liés à l’incendie du grand dépôt de carburant à Kaloum, le Premier ministre, accompagné des membres du gouvernement, des chefs de la hiérarchie militaire s'est rendu successivement au chevet des blessés hospitalisés au CHU Donka, à Ignace Deen et au quartier Coronthie.



Devant la presse, le Premier ministre, au nom du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, et de tout le gouvernement, a formulé des vœux de prompt rétablissement à ceux qui sont blessés lors de l'incendie



Le chef du gouvernement a également félicité les forces de défense et de sécurité pour leur dévouement et leur courage. Pour lui, ils ont lutté pour circonscrire le périmètre et contenir le feu. Il a aussi rappelé que si ces forces de défense et de sécurité n'avaient pas agi avec professionnalisme, les dégâts auraient été encore plus importants.



Dr Bernard Goumou n’a pas oublié de saluer la solidarité dont les habitants de Coronthie ont fait preuve en apportant des vivres aux forces de défense et de sécurité. « Cette solidarité est en train d’être mise en œuvre par l’ensemble du peuple de Guinée à travers des dons de vivres, de médicaments et d’autres soutiens visant à aider les victimes », précise-t-il.



Le Premier ministre a également souligné que cette même solidarité est exprimée par les pays frères qui sont venus en aide à la Guinée. Enfin Dr Bernard Goumou a appelé le peuple de Guinée à rester calme et serein, affirmant que la situation est sous contrôle et que le Gouvernement coordonne toutes les actions.