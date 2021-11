Guinée : le gouvernement de transition en retraite de 48 heures dans un camp militaire

La présente retraite a pour objectif de permettre aux membres du gouvernement d’avoir une meilleure compréhension sur la vision de la Transition avec les valeurs fondamentales : Unité, travail et Esprit de sacrifice.



Par le biai de cet exercice, le chef de l’Etat entend raviver la cohésion et l’esprit de solidarité nécessaire à la réalisation de leurs missions, dans une logique de performance et de franche collaboration portée par une coordination efficace de l’action gouvernementale. "Nous sommes arrivés le 5 septembre avec des armes", a rappelé le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition.



Il a également tenu à dire que les 48h de retraite devront permettre aux membres du gouvernement de revenir avec des idées et actions concrètes pour construire la Guinée. Le chef de l’Etat a remis ensuite le drapeau tricolore national au premier ministre.



En réponse, le chef du gouvernement s'est engagé à conduire avec brio ces journées de retraite dans l’honneur, l’intégrité et avec une équipe imbue de valeur morale.



Pour cette immersion au camp de Kaléya, les membres du gouvernement sont tous vêtus d'une tenue militaire symbolisant l'éthique et l'unité.