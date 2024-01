Guinée : le président Mamadi Doumbouya élevé à la dignité de général de corps d’armée

Le chef de l’Etat de Guinée quitte le commandement du Groupement des Forces Spéciales et bénéficie de la reconnaissance de ses frères d’armes qui l’élèvent à la dignité de général de corps d’armée à titre exceptionnel.



En effet, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel président Mamadi Doumbouya, a reçu ce mardi 23 janvier 2024, les commandants de toutes les unités du pays, lors d'un rendez-vous historique, marquant la première rencontre de ce genre depuis 1958.



Venus chez le chef de l'État pour des échanges traditionnels de vœux de nouvel an, ils étaient plus de 450 membres des Forces de défense et de sécurité, principalement composés de commandants d’unités, sous la direction de toute la haute hiérarchie militaire de l’armée guinéenne.