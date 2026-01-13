Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Guinée : le président Mamadi Doumbouya sera investi le 17 janvier


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Janvier 2026



Guinée : le président Mamadi Doumbouya sera investi le 17 janvier
Les préparatifs vont bon train à Conakry. En effet, la Guinée se prépare activement à accueillir le monde à l’occasion de l’investiture du président de la République, Mamadi doumbouya, prévue le 17 janvier au stade général Lansana Conté de Nongo, à Conakry.

Cet événement solennel, qui intervient après sa brillante élection lors de la présidentielle du 28 décembre 2025, marquera officiellement l’entrée du pays dans la 5ème République, et l’ouverture d’une nouvelle ère politique et institutionnelle. Déterminé à faire de cette cérémonie un moment historique majeur, le chef de l’État n’entend ménager aucun effort.

C’est dans ce cadre qu’il a effectué, ce lundi 12 janvier 2026, une visite inopinée au Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-SI).


