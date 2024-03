Guinée : une nouvelle cité ministérielle construite sur d'ex-domaines spoliés de l’État

Depuis que les Forces de défense et de sécurité ont assumé leurs responsabilités le 5 septembre 2021, cette initiative s'est concrétisée, conduisant à la construction rapide de logements modernes au sein de la cité. Aujourd'hui, avec 30 bâtiments érigés, dont 25 entièrement achevés, la Cité de Donka présente un visage nouveau, témoignant du travail ardu de l'administration dirigée par le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya. Lors de sa visite ce lundi 18 mars 2024, le Président Mamadi Doumbouya a exprimé sa satisfaction devant le niveau élevé des travaux réalisés par la cité, prête à être livrée.



Cette visite du Chef de l’État s'est déroulée en présence de Djiba Diakité, ministre Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, de Mory Condé, ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Aménagement du Territoire chargé de la Récupération des Domaines spoliés de l’État, du Général Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, ainsi que de Mohamed Doussou Traoré, directeur du Patrimoine bâti public.



Ce projet, dirigé par le Général Mamadi Doumbouya, répond à un besoin crucial en matière de logements pour les membres du Gouvernement guinéen, tout en visant à améliorer leurs conditions de vie et renforcer la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale par la proximité. La Cité ministérielle de Donka devient ainsi un pilier essentiel du développement urbain de Conakry, la capitale.



Ce projet novateur marque un tournant dans l'aménagement urbain de Conakry. Selon le directeur technique de l'entreprise contractante GUICOPRES, chaque villa occupe entre 800 et 1000 mètres carrés, comprenant des salons, des chambres à coucher, des salles à manger, des cuisines, des toilettes, une annexe, des parkings, des aires de jeux ainsi que des jardins.