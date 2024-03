Guinée : vers la construction d'une raffinerie d'alumine à Kamsar

Le Premier ministre a reçu une délégation du Groupe Alteo, dirigée par Monsieur Fadi Wazni, Président du Groupe UMSI, en présence de certains membres de son cabinet, informe la Primature.



La délégation a annoncé au Premier ministre son intention de démarrer la construction d'une raffinerie d'alumine dans la région de Boké. Elle a sollicité l’appui du chef du gouvernement pour des ajustements administratifs nécessaires avant le lancement effectif des travaux.



Le projet de raffinerie aura une capacité de production de 1 000 000 de tonnes d'alumine par an au démarrage. Malgré les exigences du projet en termes de main-d'œuvre qualifiée, le Groupe s'est engagé à former des ingénieurs et les techniciens en Guinée pendant la construction de la raffinerie. Fadi Wazni a souligné que « former des ingénieurs, c'est contribuer au développement ».



L’alimentation en énergie de l’usine et de ses installations sera à base de gaz naturel liquéfié.



Le lancement de ce projet marquera un tournant décisif dans le processus de transformation industrielle locale de ressources minières du pays.