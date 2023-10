Gulf Air se développe en Chine pour renforcer son réseau Asie-Pacifique

Conformément à sa stratégie de croissance calibrée, visant à renforcer son réseau mondial et à relier Bahreïn à des destinations mondiales clés dans le cadre du Plan national de relance économique de Bahreïn, cette décision stratégique représente également une avancée significative pour Gulf Air, afin de renforcer sa présence en Asie-Pacifique, et de soutenir la connectivité dans le Pacifique dans le cadre de l'initiative One Belt One Road (Une ceinture Une route) de la Chine.



Les plans d'expansion en Chine ont été dévoilés lors du Forum d'investissement Bahreïn-Chine, organisé par le Conseil de développement économique de Bahreïn. Le Forum faisait partie d'une délégation spéciale dans le pays, conduite par Abdulla bin Adel Fakhro, ministre de l'Industrie et du Commerce.



« Nous nous réjouissons d'avoir l'opportunité d'étendre notre présence dans la région Asie-Pacifique, avec de nouveaux vols reliant Bahreïn et les villes de Guangzhou et de Shanghai en Chine », a déclaré Jeffrey Goh, directeur général de Gulf Air Group Holding.



La Chine est l'une des économies les plus dynamiques au monde et un marché touristique mondial. Elle est au cœur de notre stratégie de croissance calibrée du réseau. Ces vols offriront un plus grand choix et des expériences de voyage flexibles aux passagers et créeront de nouveaux accès pour le commerce, le tourisme et la collaboration, ce qui profitera aux deux pays.



Connue pour son patrimoine culturel fort et vivant et son dynamisme économique, la Chine est une destination populaire pour les touristes et les voyageurs d'affaires. L'introduction par Gulf Air de vols, vers Guangzhou et Shanghai, renforcera les relations commerciales et touristiques bilatérales qui existent depuis plus de 30 ans.



Le calendrier a été établi pour assurer des connexions pratiques entre la Chine et les destinations desservies par Gulf Air au Moyen-Orient et en Europe, et entre ces destinations et la Chine. Les vols seront assurés par des Boeing 787 Dreamliner et deux cabines de service, une cabine de classe affaires, avec l'un des sièges premium les plus spacieux et une cabine de classe économique, avec des sièges à la pointe de la technologie.



Goh a ajouté : « Nous sommes persuadés que ces nouveaux vols seront appréciés par la communauté d'affaires internationale, par ceux qui recherchent de nouvelles destinations de loisirs passionnantes, et par ceux qui souhaitent simplement rendre visite à leurs amis et à leur famille. Nous sommes également convaincus que les clients apprécieront notre hospitalité arabe renommée à bord. »



Gulf Air dessert le Royaume de Bahreïn et au-delà depuis 1950, développant régulièrement ses opérations et son réseau pour répondre aux besoins de sa clientèle diversifiée.