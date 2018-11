Gulf Capital et AfricInvest investissent 51 millions de dollars dans iSON Xperiences, le plus grand prestataire de services cl ient et d’externalisation d’Afrique subsaharienne

Gulf Capital, l’une des sociétés de gestion alternative d’actifs parmi les plus importantes et les plus dynamiques du Moyen-Orient, et AfricInvest, une société panafricaine de capital-investissement de premier plan axée sur les moyennes capitalisations, se sont associées pour la première fois afin de fournir un prêt structuré et un investissement en actions pour un montant […]

Gulf Capital, l’une des sociétés de gestion alternative d’actifs parmi les plus importan...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...