HSeven accélère les startups marocaines de calibre mondiale

HSEVEN DISRUPT AFRICA est conçu pour accompagner des entrepreneurs d'exceptions dans le développement de leurs startups à forte croissance. Ce programme s’adresse aux startups “seed” et “early stage”, composées d’une équipe de 2 à 5 entrepreneurs, dont les projets présentent un impact à grande échelle en Afrique.



Le programme démarrera par un appel à candidatures global suivi d’une sélection internationale dans les villes suivantes : New York, Montréal, San Francisco, Shanghai, Dubaï, Londres, Amsterdam, Paris, Casablanca.



Les startups sélectionnées bénéficieront d’un investissement de 150.000€ au début du programme pour 5 à 7% d’équité, puis un éventuel investissement de 500.000 à 1.5 million d’euros à la fin du programme. Ces investissements seront effectués majoritairement grâce à un partenariat avec la firme de Capital-Risque Azur Partners. Le programme bénéficiera également du financement de la Dutch Good Growth Fund (DGGF) et du programme Innov-Invest de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) avec l’appui de la Banque Mondiale.



Les startups sélectionnées bénéficieront de conseils stratégiques, d’expertise, d’un accès aux réseaux et aux capitaux via nos partenaires Azur Partners, Fabernovel, Strategy&, PricewaterhouseCoopers (PwC), Amazon Web Services, et l’École Centrale, ainsi que par les 50 firmes de capital-risque intéressées par les startups marocaines et africaines. Elles seront accompagnées par nos +350 mentors marocains et internationaux.



Les startups bénéficieront de 6 mois de résidence dans un campus innovant de 1100 m2 à la Marina de Casablanca.

« Nous propulserons les meilleurs entrepreneurs marocains, africains et africains de cœur venant du monde entier pour créer des startups africaines de classe mondiale », explique Amine Al-Hazzaz, Fondateur et Président d’HSEVEN.