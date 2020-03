Hackathon autour de « Ville Durable, changer les villes pour changer de vie »

Dans le cadre de la préparation du Sommet Afrique-France 2020 qui se déroulera à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 et aura pour thème « Villes et Territoires durables », un Hackathon ayant pour thème « Ville Durable, changer les villes pour changer de vie » a été organisé par le Service de coopération et d’Action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France.

La remise des prix a été effectuée sous la présidence de M. Michel Galindo, représentant permanent de la région de la Réunion, de M. Naina Andriantsihohaina, maire de Tananarive, et de M. Christophe Bouchard, Ambassadeur de France à Madagascar, le vendredi 6 mars 2020 à l’Institut français de Madagascar.

Plus de 100 équipes de toutes les universités publiques et privées de la Grande île se sont inscrites. 10 équipes ont été sélectionnées par le jury composé de représentants du CEENTRE (Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat), Orange Fab, le programme Fihariana, l’ONG Zafy Tody et de Nexta.

Pour la Province, les équipes sélectionnées sont venues de l’université de Diego Suarez, l’université de Majunga, l’Institut Supérieur de Technologie d’ Ambositra, l’Université de Fianarantsoa (Ecole Nationale d’Informatique - ENI) et L’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) d’Antsiranana (ESPA).

Tous les participants de province ont été pris en charge pour leur transport, hébergement à Tananarive et repas par le SCAC de l’Ambassade de France.

Pour la Capitale : l’Université Catholique de Madagascar, l’ISCAM, l’Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM), l’Université de Tananarive et l’Institut Supérieur de Technologie de Tananarive.

Du lundi 2 mars les 30 candidats finalistes se sont délacées du CEENTRE (Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat) pour le lancement officiel de la compétition et formation sur "l’idéation et le business plan" à Orange Fab pour l’Etude du "Parcours utilisateur" de chaque projet puis dans les locaux de l’ONG Zafy Tody pour le Plan financier et le business plan et enfin à NEXTA du groupe Axian pour la préparation des Pitch et présentation.

De nombreux lots étaient à gagner dont un séjour d’une semaine à la Réunion tous frais payés pour visiter des startups pour les 3 gagnants, une année d’incubation à Zafi Tody (pour la première, deuxième et troisième équipes) 2 mois de co-working à NEXTA (pour la deuxième, et troisième équipe) et bien d’autres lots.

Les partenaires du concours ont été le SCAC de l’Ambassade de France (organisateur) : la Région La Réunion, Air Austral, Orange, NEXTA du groupe Axian, le CEENTRE, l’ONG Zafy Tody, Les brasseries STAR et l’association CEERE.

Les trois équipes gagnantes sont issues de :

1/ l’ Institut Supérieur de Technologie de Tananarive (équipe MLAM)

2/ l' Université de Majunga

3/ l’Université de Fianarantsoa (Ecole Nationale d’Informatique - ENI)

