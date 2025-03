Haïti : Arrivée à Port-au-Prince d’une mission d’information et de contacts de l’OIF

Dans le cadre des initiatives de l’OIF en soutien aux efforts nationaux et internationaux pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel ainsi que le retour de la paix en Haïti, Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, a dépêché à Port-au-Prince, en accord avec les Autorités de transition, une Mission d’information et de contacts.



Cette Mission est conduite par Son Excellence Monsieur Domitien Ndayizeye, ancien Président de la République du Burundi, Envoyé spécial de la Secrétaire générale de la Francophonie pour le suivi de la situation en Haïti.



L’objectif principal de cette MIC est d’engager des consultations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes dans la conduite de la transition, afin de déterminer avec elles les modalités de l’accompagnement de l’OIF en réponse à la crise multiforme que traverse Haïti. L’Envoyé spécial saisira l’opportunité de sa visite pour s’assurer d’une bonne coordination de l’action de l’OIF avec les partenaires régionaux et internationaux engagés en soutien des efforts nationaux pour une sortie de la transition.