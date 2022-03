Hausse de prix de la farine, les tchadiens contraints de revoir leur alimentation ?

La hausse de prix de la farine de blé inquiète au Tchad. Dans la capitale, l'on ressent déjà les effets avec une hausse du prix du pain et une production qui se réduit dans les boulangeries. Face à cette situation et à défaut de production nationale suffisante, c'est la piste du changement des habitudes alimentaires qui est évoquée.



"La Russie et l’Ukraine sont les plus grands producteurs de blé du monde. Ces deux pays sont en guerre et en attendant que la situation se normalise, il faudra attendre un peu et s’armer de patience et surtout changer de régime alimentaire", a affirmé ce 20 mars Mahamat Ahmat Alhabo, ministre de la Justice, sur sa page Facebook.



Le ministre s'est justifié : "La farine se fera rare, très chère et par conséquent le pain et le « fangassou » (beignet à base de farine, Ndlr) rares. Il faut donc anticiper en changeant de régime alimentaire et revenir aux vieilles habitudes alimentaires : bouillies (mil, mais, riz, …), haricots, boules, kissar etc… La liste est longue !".



"En attendant de promouvoir et réaliser les vieux projets de production de blé au Lac et au BET, il faut rapidement se réadapter ! À quelque chose, malheur est bon !", a ajouté le ministre.



Les responsables des boulangeries ont de la peine à fonctionner à cause de la hausse de prix de la farine. Les boulangeries ne peuvent pas fonctionner au prix de 100 Fcfa l’unité, assure Mahamat, responsable de la boulangerie de Dembé. « Quel sera le prix dans les boutiques de quartier ? », s'interrogent certains détaillants. Le prix est aujourd'hui de 150 Fcfa, soit une augmentation de 50%.