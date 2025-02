HeForShe Tchad lance une campagne de lutte contre les VBG à Sarh : La ligne verte 1390 au cœur de l'action

Le 21 février 2025, à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, l'association HeForShe Tchad a inauguré une campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre (VBG). Le lancement officiel de cette initiative s'est tenu dans la grande salle des spectacles du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye, visant à promouvoir la ligne verte 1390, un outil essentiel pour dénoncer les violences et soutenir les victimes.



L'événement a été présidé par le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, en présence des autorités locales, d'organisations de la société civile, et de nombreux habitants venus soutenir cette cause en faveur des droits des femmes et des filles.



La campagne a pour objectif d'informer la population sur l'existence et l'utilisation de la ligne verte 1390, permettant ainsi de dire NON aux VBG. Elle vise également à établir des mécanismes de prévention et de prise en charge des victimes.



Djinodji Calvin, coordonnateur national de l’association HeForShe Tchad, a profité de cette occasion pour souligner l'importance d'un changement de mentalité. « Ayons du respect envers nos mamans et nos sœurs, car la femme est la clé du développement. Le progrès de notre pays repose sur l'égalité et l'inclusion des femmes dans tous les secteurs », a-t-il déclaré.



Didjenan Bamndou, délégué par intérim de la délégation de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari, a également salué cette initiative et a exprimé sa gratitude envers le ministère de la Femme et de la Petite Enfance pour son engagement continu. « Cette sensibilisation est cruciale, surtout en cette période où nos femmes et nos filles souffrent encore trop de violences et de discriminations. La ligne verte 1390 permettra de briser le silence et d'aider les victimes », a-t-il ajouté.



Le préfet Oumar Ali Nanina a rappelé que la protection et le respect des femmes et des filles sont des valeurs fondamentales pour bâtir une société équitable et juste. Il a encouragé chacun à utiliser la ligne verte 1390 pour dénoncer les cas de violences.



Le lancement de la ligne verte 1390 représente une avancée significative dans la protection des droits des femmes et des filles dans la province du Moyen-Chari. En offrant un moyen anonyme et sécurisé de signaler les violences, cette initiative pave la voie vers une société plus juste et égalitaire.