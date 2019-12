Hilton conclut un partenariat avec le Groupe Alliance à Tunis

Grâce à la signature d’un accord historique avec le Groupe Alliance, Hilton (NYSE:HLT) (https://www.Hilton.com) pourra à nouveau accueillir ses clients à Tunis. Ce nouveau partenariat porte sur la gestion d’un établissement phare de la marque Hilton Hotels & Resorts situé dans la ville côtière de Gammarth.

Suite à une restauration complète, l’hôtel Le Palace sera rebaptisé « Hilton Tunis Gammarth » en 2023. La rénovation progressive de toutes les chambres, suites et espaces publics (y compris les points de restauration) débutera en 2021. Une fois celle-ci achevée, l’hôtel offrira 296 chambres, 25 suites, sept lieux de restauration et de vastes salles de réunion, notamment une grande salle de conférence de 635 m².

Carlos Khneisser, vice-président Développement de Hilton, région MENA, a déclaré : « L’hôtel Le Palace nous intéressait depuis longtemps et nous sommes ravis d’avoir trouvé le partenaire qu’il nous fallait avec le Groupe Alliance. Nous sommes très confiants dans leur capacité de ramener Hilton sur le marché tunisien avec un établissement de grande classe. J'ai hâte de travailler avec Samir Jaieb et son équipe pour offrir un produit Hilton exceptionnel. »

Samir Jaieb, président du Groupe Alliance a déclaré : « Le Hilton Tunis Gammarth marquera le début de notre partenariat avec le Groupe Hilton. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec la chaîne hôtelière afin de faire briller la marque Hilton au fronton de l’un des hôtels les plus prestigieux de Tunis. »

Hilton, qui compte plus de 5 100 hôtels dans le monde, dont 35 établissements ouverts ou en développement en Afrique du Nord, a récemment marqué son retour dans la capitale marocaine avec l’ouverture du Hilton Rabat.

Contact Médias :

Huw Harrow

Hilton

huw.harrow@hilton.com

+971 564161323

À propos de Hilton :

Hilton (NYSE: HLT) (https://www.Hilton.com), l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, dispose d'un portefeuille de 14 marques d'excellence représentant plus de 5 100 établissements offrant près de 838 000 chambres dans 103 pays et territoires. Hilton s’efforce en permanence de remplir sa mission consistant à être la chaîne hôtelière la plus accueillante au monde en proposant des expériences exceptionnelles – dans chaque hôtel, pour chaque client et à chaque séjour. Le portefeuille de la Société comprend les marques Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. La Société gère également un programme de fidélité primé intitulé Hilton Honors. Les membres de ce programme qui réservent directement leur chambre via les canaux privilégiés de Hilton bénéficient d’avantages immédiats, notamment un curseur de paiement flexible qui leur permet de choisir exactement le nombre de points qu’ils souhaitent combiner avec des espèces, une remise exclusive destinée aux membres introuvable ailleurs, ainsi qu’une connexion Wi-Fi standard gratuite.

Pour plus d’informations, visitez le site : http://bit.ly/35TwRNP et suivez Hilton sur Facebook (http://bit.ly/2ma93TC), Twitter (http://bit.ly/2l20R7Z), LinkedIn (http://bit.ly/36422Gp), Instagram (http://bit.ly/2mtGil7) et YouTube (http://bit.ly/2m2ikgP).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/hilton-signs...