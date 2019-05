Hommage aux Braves Femmes du Niger Par l’ambassadeur Eric P. Whitaker

À l’occasion de la Journée de la Femme Nigérienne, le 13 mai, nous rendons hommage aux filles, aux sœurs, aux mères, aux épouses et aux grands-mères qui contribuent au développement du Niger. Nous admirons leur intelligence, leur force et leur résilience lorsqu’elles éduquent leurs familles, bâtissent leurs communautés et améliorent leur pays. En ce jour, nous nous souvenons également des femmes nigériennes qui ont perdu la vie à la suite de violences, d’accouchements à risques ou de traitements médicaux inadéquats. En partenariat avec nos collègues Nigériens, nous nous engageons à prévenir les circonstances entrainant ces décès, tout en réduisant le nombre élevé de femmes et de filles qui perdent chaque année des opportunités en raison d’un manque d’instruction ou d’un mariage précoce.

À l’occasion de cette Journée de la Femme, nous nous associons à nos partenaires Nigériens pour renouveler notre engagement pour le bien-être des femmes et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les aider à mener une vie saine et productive. Nous pensons qu’à travers le pays, aucune jeune fille ou femme ne devrait se voir refuser une opportunité en raison de son genre, qu’il s’agisse de l’accès aux services de santé, de l’éducation ou du droit de vivre en sécurité. Ceci est important non seulement pour les femmes concernées, mais également pour le Niger en tant que nation, de sorte que leurs contributions puissent aider à bâtir un pays fort et plus prospère.

Par le biais de divers programmes du gouvernement des États-Unis, nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer les perspectives des femmes au Niger. L’Agence Américaine pour le Développement International investit chaque année 115 millions de dollars dans la promotion de la bonne gouvernance et de l’amélioration de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’éducation, en encourageant notamment l’alphabétisation des femmes, en persuadant les parents de faire de l’école une priorité. L’année dernière, nous avons lancé l’Initiative du Président contre le Paludisme. Nous avons consacré 18 millions de dollars par an à la prévention et au contrôle du paludisme. En collaboration avec le gouvernement du Niger, nous avons récemment lancé le projet de planification familiale AMPLIFY, doté d’un budget de 18,5 millions de dollars, afin d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité, notamment la planification familiale, la prévention des maladies infantiles et le bien-être familial.

En 2018, nous avons lancé le Millennium Challenge Compact, un partenariat de 437 millions de dollars sur cinq ans avec le Niger, qui vise à améliorer les conditions de vie grâce à de meilleures pratiques d’irrigation et à un accès élargi aux marchés, en particulier dans les régions intérieures du pays. Au cours de l’année écoulée, ce programme a lancé des réformes qui amélioreront l’accès à l’eau pour la production végétale et animale ainsi que l’accès à des intrants agricoles importants tels que les engrais et les services vétérinaires, qui auront un impact positif sur les moyens de subsistance des femmes rurales et des ménages qu’elles gèrent. En outre, l’Ambassade parraine de nombreux programmes d’échange pour les femmes talentueuses et brillantes qui se rendent aux États-Unis, une expérience souvent transformatrice. La Young African Leadership Initiative pour les jeunes adultes, le programme Fulbright pour les universitaires et les chercheurs et le programme de visiteurs internationaux pour les professionnels permettent aux femmes d’étudier, de rencontrer leurs homologues et d’établir des liens durables avec les Américains.

Nous avons aidé des centaines de femmes entrepreneurs et de journalistes dans le cadre de la formation, nous avons fait la promotion le football et le basketball pour des centaines de filles et leurs entraîneurs. Nous avons également appuyé des lauréates des programmes d’échange et soutenu la prochaine génération d’entrepreneurs nigériens par le biais de notre programme de micro subvention «Pay It Forward». Toutes nos initiatives démontrent l’engagement constant de notre Ambassade envers les femmes et les filles nigériennes. Au cours de la dernière décennie, deux Nigériennes, le Commandant Aichatou Issaka Ousmane (2017) et Hadizatou Mani (2009), ont remporté le prix annuel international Women of Courage décerné par le Secrétaire d’État pour leur leadership exceptionnel dans la défense des droits humains, de l’égalité des femmes et le progrès social. C’est pourquoi nous, à l’Ambassade, disons: « Le Niger se Lève», avec la femme nigérienne formée pour contribuer à un Niger prospère et florissant, car sans les femmes, aucun développement n’est possible.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée de la Femme Nigérienne, reconnaissons les femmes de notre vie et engageons-nous à les doter des compétences dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Barka à toutes!