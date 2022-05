Hommage : bientôt la sortie officielle du dernier album de Defao produit par Anytha Ngapi

De son vivant l’artiste musicien Defao avait jeté son dévolu sur la maison Anytha Ngapi qui a produit une grande partie de ses œuvres musicales. Avant sa mort , l’artiste musicien Defao était invité à Brazzaville par le producteur Clesh Atipo Ngapi pour l’enregistrement d’un album en studio. Malheureusement celui-ci n’a pas pu être finalisé à cause de la mort qui a surpris l’artiste musicien Defao au Cameroun.



Ainsi les frères Clesh Ngapi et Anytha Ngapi , qui ont eu une relation dépassant le cadre professionnel avec l’illustre disparu , ont décidé de lui rendre un « hommage majuscule » après la finalisation du projet d’enregistrement commencé par l’artiste. La sortie officielle de l’album est prévue au mois de juin prochain, sauf changement de dernière heure.



Pour annoncer les couleurs de l’évènement, les frères Clesh Atipo Ngapi et Anytha Ngapi ont produit un spot, qui sera diffusé dans les médias avant la sortie officielle, qui retrace la biographie de Defao. Ce spot de près d’une minute vingt secondes, est habillé de quelques extraits des grands titres qui ont marque la carrière de l’artiste notamment, Famille Kinkuta, (première et deuxième épisode), Hitachi, Lisanga ya ba Nganga ainsi que quelques featuring avec certains artistes musiciens de renom de la RDC tels que Koffi Olomidé, feu Papa Wemba et Débaba.



A noter que, l’artiste musicien, François Matumona Lulendo « Defao », es né le 31 décembre 1958 en République Démocratique du Congo. Auteur compositeur et interprète, il a contribué sans complexe au rayonnement de la rhumba congolaise dans le continent africain et au-delà. Son corps avait été rapatrié en RDC en janvier dernier.