Hommage de Joseph Kabila au Pape François

Déclarations de Joseph Kabila

"Je rends hommage au pape François, un homme d’Église et de vérité."

"Le pouvoir sans justice est une forme de violence."



Souhaits pour l'Avenir

"Les artisans de paix, au Congo comme ailleurs."

L'ancien Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila, a exprimé ses condoléances suite au décès du Pape François, survenu le 21 avril 2025.Dans un message poignant, il a déclaré :Il a souligné l'importance du message du Pape, rappelant que :Joseph Kabila a également souhaité que le Pape repose en paix et que son message continue d'inspirer :Cet hommage témoigne de l'impact profond que le Pape François a eu sur les leaders politiques et les citoyens, en promouvant des valeurs de justice et de paix.