Honore Par Le President De La Republique De Turquie S.E.M. Recep Tayyip Erdogan

L’épidémie de COVID-19 montre la nécessité de réponses multilatérales, de coopération internationale et de solidarité mondiale. À cet égard, le partenariat stratégique axé sur les avantages mutuels et le développement économique entre la Turquie et l’Afrique a été maintenu même pendant la pandémie. Télécharger la Brochure : https://bit.ly/36xPKc6 Partant du principe que le commerce,… Read […]

L’épidémie de COVID-19 montre la nécessité de réponses multilatérales, de coop...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...