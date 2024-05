AFRIQUE Huawei lance le réseau intelligent Xinghe pour aider à construire une Afrique numérique intelligente

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 31 Mai 2024



Le volet nord-africain du Huawei Network Summit 2024 s'est tenu à Marrakech, au Maroc, attirant plus de 400 clients et partenaires d'Égypte, de Côte d'Ivoire, d'Éthiopie, du Maroc et d'autres pays. Lors du sommet, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « Toutes les industries accélèrent leur transformation intelligente et les réseaux évoluent vers l'intelligence totale. C'est pourquoi nous modernisons entièrement nos solutions de communication de données en passant du réseau cloud intelligent au réseau intelligent Xinghe basé sur Net5.5G, jetant ainsi les bases d'un réseau pour l'ère intelligente. »

Huawei a lancé plus de dix produits et solutions innovants pour mieux répondre à divers scénarios tels que les réseaux de campus, les réseaux étendus (WAN), les réseaux de centres de données et la sécurité des réseaux. Parmi les exemples, citons le Wi-Fi 7 pour tous les scénarios, le commutateur de centre de données modulaire 400GE à la densité la plus élevée du secteur (un total de 640 ports 400GE), le seul commutateur du secteur avec des cartes flexibles de GE à 400GE, le premier routeur 400GE de 220 mm de profondeur du secteur, une passerelle convergente intelligente tout-en-un, et Net Master (une application de grand modèle de réseau).



Huawei a également dévoilé neuf solutions sectorielles et des produits de distribution phares pour les clients des secteurs des services publics, de la finance, de l'énergie électrique et de l'éducation, réaffirmant ainsi ses efforts pour pénétrer profondément les marchés commerciaux et des petites et moyennes entreprises (PME). D'ici fin 2024, Huawei Data Communication prévoit de fournir 73 modèles de produits de distribution pour les marchés hors de Chine, en s'associant à des partenaires pour aider de nombreuses entreprises à passer facilement au numérique.



Les clients locaux d'Afrique du Nord ont également partagé leurs meilleures pratiques avec les produits et solutions de communication de données de Huawei. Mehdi AKRAB, directeur technique adjoint du groupe marocain Marjane, a déclaré que la solution de réseau de campus de haute qualité de Huawei avait aidé Marjane à construire un réseau de campus à l'épreuve du temps avec un accès ultra-haut débit, une convergence IoT et des opérations et une maintenance (O&M) simplifiées, facilitant ainsi leur transformation numérique.



Huawei a également annoncé de nouvelles mises à niveau de son programme de membres de l'IP Club, notamment l'obtention de nouvelles informations sur les dernières innovations technologiques, la mise en relation avec les meilleurs experts et leaders d'opinion de l'industrie, et la participation à un plan de marque de membre d'élite. L'événement a également permis de récompenser les membres Diamant de l'IP Club.



Les industries d'aujourd'hui se trouvent à un tournant critique pour passer de la transformation numérique à la transformation intelligente. Huawei s'engage à améliorer constamment ses offres de réseau intelligent Xinghe, nécessaires à la construction d'infrastructures de réseau de pointe, propulsant ainsi toutes les industries dans l'ère de l'intelligence.





Dans la même rubrique : < > Mali : des matériels détruits ou récupérés au cours d’une opération contre des terroristes Tchad-Libye : le président du Conseil présidentiel libyen était hier à N’Djamena Mali : le président du Sénégal est arrivé ce jour à Bamako Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)