Huawei lance une solution Cloud pour booster les paiements numériques

Lors de l’événement Better World Summit 2020 de Huawei, l’entreprise a lancé une nouvelle solution Cloud de paiement numérique, conçue pour aider les opérateurs de services de paiement numérique à mettre en place des écosystèmes de paiement centrés sur les super-applications qui accéléreront l'inclusion financière numérique dans les pays émergents.



« Selon la GSMA, le paiement mobile compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs enregistrés après plus de dix ans de développement », a déclaré M. Ryan Wu, directeur du département Marketing logiciel et vente de solutions de Huawei, « mais le paiement par les commerçants n'en est encore qu'à ses débuts. Nous savons tous que la clé du succès dans le domaine du paiement mobile repose sur l'écosystème. La super application est une plateforme et un point d'engagement crucial pour les partenaires de l'écosystème et fournit un marché de commerçants efficace. Le cloud de paiement numérique de Huawei est conçu pour fournir une plateforme de paiement et une super application qui aident les opérateurs de paiement mobile à créer un écosystème rapidement et efficace. »



La solution Cloud de paiement numérique de Huawei apporte de la valeur aux opérateurs de paiement sur trois niveaux :



Expérience numérique : grâce à l'architecture numérique, les données des utilisateurs et des transactions peuvent être ouvertes en temps réel, ce qui garantit une expérience de requête en temps réel pour les utilisateurs et les commerçants. En outre, un contrôle des risques en temps réel peut être mis en place à travers les capacités d'analyse de l'IA pour identifier les fausses transactions et éviter les risques de retrait.



Mise sur le marché (TTM) de nouveaux services accélérés : avec l'écosystème ouvert, la solution fournit des technologies API (interface de programmation d'applications), H5, des mini applications et des briques d'interface utilisateur qui permettent aux partenaires de lancer le service sur une super application en une semaine. De plus, des campagnes de marketing sur le concept peuvent être lancées en trois semaines.



Itération agile : grâce à une plate-forme native Cloud, la solution prend en charge le conteneur/micro-service, la mise à l'échelle automatique et la publication grayscale, et permet des mises à jour logicielles en quelques jours.



En Birmanie, Huawei a notamment collaboré avec la KBZ Bank pour lancer KBZPay et, en 18 mois, a réussi à étendre le service à 6 millions d'utilisateurs enregistrés, plus de 1 000 partenaires et plus de 290 000 commerçants. La valeur des transactions de KBZPay a atteint plus de 7 milliards de dollars, confirmant KBZ comme le premier fournisseur de services de paiement mobile de la Birmanie.