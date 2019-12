Huawei présente sa dernière génération de solutions technologiques lors de l’ICT Caire 2019

Le Caire, Égypte – Huawei participe à la dernière édition de l’ICT Caire dans le but de présenter ses nouvelles solutions en matière de Cloud, de connectivité et d’Intelligence artificielle (IA), aux participants et aux professionnels de l'écosystème numérique. Huawei a également lancé ses derniers produits vedettes sur le marché égyptien, dont l'OceanStor Dorado, l'OceanStor All-flash à alimentation IA, le système stockage le plus rapide du marché.



Le stand dédié au transport intelligent de Huawei a été présenté au lieutenant-général Kamel El Wazer, Ministre des Transports qui a souligné l'importance de maximiser l'utilisation des TIC et des composantes locales de ces solutions technologiques sur le territoire égyptien.



Vincent Sun, CEO de Huawei Égypte, a déclaré : « Huawei opère en Égypte depuis plus de 20 ans. Nous nous concentrons sur les technologies de pointe pour créer de la valeur auprès de nos clients et les aider à réussir dans leurs activités. Huawei a investi activement pour réaliser des progrès technologiques qui ont soutenu l'environnement numérique égyptien et de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte sur le plan technologique. Et nous nous engageons à soutenir la vision de l'Égypte dans sa transformation numérique et à faire du pays un centre régional des TIC. »



En marge de cet événement, Huawei a signé une collaboration avec Mantrac Distribution qui se chargera de distribuer au marché égyptien les équipements et les solutions intégrées de Huawei dans le pays.



Dans cette perspective, Ing. Hossam Roshdy, Directeur général de Mantrac Distribution a indiqué : « Depuis notre lancement en 2017, nous nous sommes engagés à fournir à nos clients égyptiens les dernières technologies de pointe. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Huawei apportera à nos clients une valeur ajoutée hautement stratégique. Les investissements en R&D de Huawei au fil des années l'ont positionnée comme contributeur de premier plan à la transformation numérique dans notre pays. »



Huawei a démontré lors de ce salon son application 5G que l'entreprise développe dans le pays en collaboration avec Telecom Egypt. Huawei 5G SA E2E Platform et TE fibre optique ont été utilisés pour transmettre les flux vidéo des caméras en temps réel vers des casques de réalité virtuelle. Cette solution peut être utilisée lors d’une expérience touristique en réalité virtuelle (RV) distinctive. Par ailleurs, Huawei a également remporté plus de 60 contrats 5G, dont 12 au Moyen-Orient et en Afrique.