Humanitaire : les efforts du Tchad "ne sont malheureusement pas suffisamment soutenus" (PCMT)

Les défis particuliers de diverses natures auxquels le Tchad fait face ont été brossés par le chef de l’Etat qui a fait état de la situation humanitaire dans son pays caractérisée par la présence depuis deux décennies, d’un demi-million de réfugiés auxquels s’ajoutent quelques 400 000 déplacés, 4 000 demandeurs d’asile et un peu plus de 100 000 retournés tchadiens des pays voisins en crise, informe la Présidence.



Cette présence fait du Tchad un pays d’asile par excellence et constitue en même temps une pression supplémentaire sur les infrastructures et services sociaux de base fait-il observer. Malgré ce fardeau, le Tchad continue d’apporter des réponses aux populations nécessiteuses et à renforcer son dispositif juridique. « Ses immenses efforts humanitaires ne sont malheureusement pas suffisamment soutenus comme il se doit par la communauté internationale », regrette Mahamat Idriss Deby.



Une inattention qui risque de faire persister les souffrances des populations d’autant plus que le Sahel dans son ensemble, s’avère être une crise oubliée malgré son ampleur exacerbée par plusieurs facteurs. C’est pourquoi, il a appelé le Sommet à mettre en place ‘‘des initiatives et programmes de gestion durable de crise à travers des stratégies et mécanismes de financement innovants et prévisibles pour l’action humanitaire en Afrique’’.



En plus de l’effort qu’il continue de consentir pour accueillir, protéger et assister les réfugiés, le Tchad par la voix de son président a annoncé dans le cadre de ce sommet, une contribution financière du Tchad. Il a exhorté l’assistance à rechercher « des solutions urgentes et panafricaines à court, moyen et long terme, dans un élan de solidarité véritablement agissante ».