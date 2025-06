Hunan, Chine : La 4ème Exposition Économique et Commerciale Chine-Afrique s'ouvre à Changsha

Le ministre des Affaires étrangères de la Chine et membre du bureau politique du Parti Communiste Chinois, Wang Yi, a exprimé sa conviction que cette 4ème exposition créera davantage d'opportunités de coopération sino-africaine avec des résultats concrets. Il a annoncé que le montant des contrats de coopération conclus est estimé à plus de 11 milliards de dollars américains. Pour Wang Yi, cette exposition fournira un appui solide à la construction conjointe par la Chine et l'Afrique d'une communauté d'avenir partagée pour l'ère nouvelle.





La CAETE : une vitrine pour la coopération locale et les échanges de produits



Wang Yi a souligné le succès des trois éditions précédentes, affirmant que la CAETE est devenue un nouveau mécanisme de coopération économique et commerciale sino-africaine, une plateforme dans le cadre du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), et une nouvelle vitrine pour la coopération entre les collectivités locales chinoises et le continent africain. Il a précisé que grâce à cette exposition, des produits africains de qualité tels que le sésame, le café, l'avocat et l'ananas ont été découverts par les consommateurs chinois, tandis que les équipements, technologies, fonds et talents chinois ont été exportés vers l'Afrique, contribuant ainsi à l'approfondissement de la coopération.





Perspectives d'avenir en commun



Pour l'avenir, Wang Yi a énuméré plusieurs points clés :



Renforcement de la libéralisation et de la facilitation du commerce et de l'investissement entre les deux parties.

Encouragement de l'exportation de davantage de produits africains vers la Chine.

Approfondissement de la coopération pragmatique avec l'Afrique pour élargir le volume commercial et optimiser la structure des échanges.

Promotion d'un développement coordonné entre l'investissement et le commerce.

Approfondissement de la coopération sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement.

Accompagnement de l'Afrique dans la réalisation de son industrialisation et l'accélération de sa transition numérique.





Wang Yi a lancé un message fort, invitant les entrepreneurs africains et chinois à explorer de nouvelles opportunités commerciales, à forger de nouveaux moteurs de croissance et à porter la coopération économique et commerciale sino-africaine à une nouvelle hauteur, afin d'apporter une nouvelle contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée.