ISALEX19, le premier exercice de sécurité conjoint démarre à Abu Dhabi

Plus de 50 professionnels ont testé leurs capacités au cours du premier exercice conjoint de l'Alliance Internationale de Sécurité (ISALEX19) organisé par le Ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis qui a démarré hier (dimanche).



Dans le cadre de l’exercice, des experts représentant les forces de l’ordre des pays membres de l'Alliance, y compris des membres d'équipes stratégiques, des unités d'intervention rapide, des médias, des sociétés de télécommunications, des membres de la Défense Civile et de l’unité de neutralisation des explosifs ont mis à l’examen leurs procédures et capacités, dans un scénario à grande échelle proche d’une situation réelle.



L'exercice est une expérience unique en son genre. Il vise à simuler une réponse à un risque réel de sécurité afin de tester le niveau de préparation des différentes équipes internationales et d'évaluer les outils, stratégies et procédures adoptées par les pays membres de l’Alliance depuis son lancement en 2017.



Partant d’un scénario catastrophe, tel qu’une annonce télévisée communiquant une menace soudaine pour la sécurité, les participants ont été informés qu’un groupe de terroristes a ciblé un pays virtuel avec un certain nombre d’agressions criminelles. Les experts ont formé plusieurs équipes, travaillant ensemble en toute harmonie, chacun en fonction de son expertise, y compris des équipes d’analyse et de tactique de sécurité, de gestion des risques et d’opérations, pour mettre à l’examen la coopération, assurée par un centre de contrôle central pour répondre aux menaces.



Des équipes spécialisées ont analysé les informations et nouvelles compilées au sujet des attaques pour permettre aux commandants sur le terrain de prendre les décisions appropriées. La réponse aux menaces fut effectuée selon les scénarios et pratiques de sécurité adoptés au cours des conférences organisées par l'Alliance.



Sur une note différente, les membres des équipes participant à l'exercice conjoint (ISALEX19) ont visité Wahat Al Karama, le monument national conçu comme hommage permanent aux courageux soldats des U.A.E qui ont scarifié leurs vies au service de leur nation. Ils ont également visité la Grande Mosquée Cheikh Zayed, à Abu Dhabi.