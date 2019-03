Idriss Déby : "Ce sont les femmes qui m’ont toujours inspiré mes grands idéaux"

Un défilé célébrant la Journée Internationale de la Femme a eu lieu ce vendredi matin à la Place de la Nation, en présence du couple présidentiel. Le chef de l'Etat Idriss Déby a prononcé un discours à la tribune de la Place de la nation dans lequel il a vanté l'apport des femmes dans le développement du Tchad et a mis en exergue les actions envisagées pour favoriser leur autonomisation.



La femme "au coeur du développement"



"Ce sont les femmes qui m’ont toujours inspiré les grands idéaux que je porte. Ce sont les femmes qui fertilisent mon génie créateur et alimentent mon inspiration", a souligné Idriss Déby qui s'est félicité de la mobilisation.



Selon lui, "il est indéniable que la nouvelle République attend beaucoup de la femme. C’est la femme qui doit être à l’avant-garde des grandes batailles qui nous attendent. Qu'il s’agisse de la consolidation de la paix et de la stabilité, de l’efficacité de nos institutions ou de la transformation structurelle de l’économie, l’apport effectif et la contribution active de la femme tchadienne sont attendus."



Le chef de l'Etat a rappelé que leur responsabilité est importante pour la nation. Il les appelle à investir dans l'éducation en mettant un accent particulier sur la scolarisation des filles et dans la santé à travers la vaccination des enfants. Il a également insisté sur la question de la malnutrition qui touche certaines régions du pays. "Des actions spécifiques et énergiques doivent être développées à l’effet de contenir ce phénomène inadmissible", a-t-il expliqué.



Le Code de la famille



Le Code de personnes et de familles peine à voir le jour depuis une vingtaine d'années. A cet effet, Idriss Déby a invité l’Assemblée Nationale à se pencher "très rapidement sur le document en vue de son adoption."



Il a émis le souhait d'une plus grande représentativité féminine à l'issue des prochaines élections communales et législatives. "J’exhorte, à cet égard, les partis politiques de la majorité et de l’opposition à accorder une place de choix aux femmes pour les candidatures aux prochaines consultations communales et législatives", a-t-il souhaité.



Renforcement des droits de la femme



La femme a "droit au foncier et aucune pratique discriminatoire ne sera tolérée dans la République", a rappelé le président de la République.



Il a mis en avant les "actions tous azimuts" prises ces derniers temps, notamment le mariage des enfants, la violence faite aux femmes, les discriminations basées sur le genre et les mutilations génitales féminines.