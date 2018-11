Idriss Déby accueilli en grande pompe en Israël

La visite du dirigeant tchadien se poursuit en Israël. Idriss Déby et la délégation tchadienne ont été accueillis ce soir à la résidence du couple Netanayou pour un diner.



Le président Déby et le premier ministre Netanayou ont échangé une longue poignée de main devant les caméras. Le chef de l'Etat tchadien a ensuite écrit un message dans le livre d'or.



"Je voudrais vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite dans votre pays. C'est la volonté de reprendre nos relations diplomatiques, dans un nouveau cadre renforcé, bénéfique pour les deux pays. Le Tchad est un pays qui a souffert aussi des affres de la guerre. Nous aussi nous faisons face à ce phénomène de terrorisme qui est un mal du siècle. Il n'y a rien de plus chère que la paix et la stabilité. J'espère très bientôt que les choses vont entrer dans l'ordre, les discussions vont continuer. Les relations seront consolidées. C'est un pas. Je pense que pour la paix, vous avez fait beaucoup. Le dialogue avec les pays arabes est un dialogue très fort. Je souhaite de tout coeur la paix et la stabilité pour cette région, pour les enfants et les fils de cette région, et que les gens vivent en paix. Vous avez fait la guerre, moi j'ai fait la guerre, et nous connaissons le prix de la guerre. Rien ne vaut le dialogue, même si les extrémismes peuvent contrarier de bonnes décisions. J'espère que nos relations seront des relations très, très fortes", a déclaré Idriss Déby.