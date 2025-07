Tchad : Le Ministre de l'Éducation Nationale échange avec les parents d'élèves sur la gestion scolaire

Parmi les points majeurs abordés figurait la gestion des fonds issus des contributions parentales, notamment ceux destinés au soutien des établissements. La FENAPET a vivement souligné la nécessité d'auditer les Comités de Gestion des Établissements Scolaires (COGES), une recommandation issue du séminaire gouvernemental de mai 2014 à Douguia sur la redynamisation du système éducatif.





La fédération a également plaidé pour une meilleure sensibilisation des parents à leur rôle dans l'éducation, afin qu'ils contribuent plus efficacement à l'amélioration des performances scolaires, une autre mesure préconisée lors du même séminaire.



Une restructuration de la FENAPET encouragée par le Ministre

Pour sa part, le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique a encouragé la FENAPET à se restructurer et à renforcer son maillage territorial pour disposer de représentants dans tout le pays. Pour le Ministre, cette réorganisation permettrait à la fédération d'être plus représentative et de contribuer plus efficacement à la promotion d'une éducation de qualité au Tchad.





Le Ministre a réaffirmé que la FENAPET est un acteur clé et un partenaire stratégique indispensable à la promotion et à l'amélioration du système éducatif national.