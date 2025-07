Solidarité Humanitaire : 28 tonnes d'aide française acheminées vers l'Est du Tchad

Ce financement, d'un montant de plus de 123 millions de FCFA (188 500 euros), est assuré par le Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. L'aide contribuera particulièrement à améliorer l'accès à l'eau et à soutenir les plus démunis.





Le transfert de ce soutien est réalisé via le Pont Aérien Humanitaire Européen (EUHAB) et sera distribué par les organisations non gouvernementales "First Secours International" et "Solidarité Internationale". Les bénéficiaires seront les réfugiés soudanais et les communautés hôtes dans quatre gouvernorats de l'Est du Tchad et du Soudan.





Depuis le début de l'année 2025, la France a alloué plus de 11 millions d'euros exclusivement à l'Est du Tchad, en réponse à la crise prolongée au Soudan.