Tchad : La Journée Mondiale de la Population célébrée à Koumra pour l'autonomisation des jeunes

Placée cette année sous le thème "Autonomiser les jeunes pour qu'ils créent les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir", la JMP est une occasion clé de sensibiliser le public aux questions liées à la population mondiale. Cela inclut la croissance démographique, le développement durable, et les droits en matière de santé reproductive.





Pendant une semaine, plusieurs activités seront organisées dans le cadre de cette célébration, notamment des offres de service en santé de reproduction, des causeries éducatives, et des conférences-débats pour sensibiliser la population.





La Représentante Résidente de l'UNFPA au Tchad a profité de l'occasion pour rappeler l'engagement de son organisation à soutenir le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir les droits des femmes et des jeunes pour un développement durable.