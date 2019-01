Idriss Déby condamne la tentative de putsch par les armes au Gabon, "une aberration"

"C’est avec indignation que le Président de la République du Tchad, Président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby a appris les agissements d’une poignée de soldats qui ont tenté ce matin de déstabiliser les institutions de la République Gabonaise", a appris Alwihda Info d'un communiqué de la Présidence du Tchad, ce lundi après-midi.



Le Président en exercice de la CEMAC "condamne fermement cette action" et rappelle que "tout changement anticonstitutionnel ou toute prise de pouvoir par les armes constitue une aberration et une violation des principes fondateurs de l’Union Africaine."



Idriss Déby "salue la prompte réaction des loyales forces de défenses et de sécurité gabonaises qui ont mis en échec cette visée subversive", poursuit le communiqué de la Présidence.



Il se réjouit de la réaction unanime de la communauté internationale qui a "condamné, en des termes clairs, cette action moyenâgeuse visant à remettre en cause les institutions démocratiques dont s’est doté le peuple Gabonais en toute souveraineté."



Le chef de l'Etat Idriss Déby apporte son soutien et celui de toute la communauté de la CEMAC au Président de la République gabonaise, Ali Bongo.