Idriss Déby : "l'ampleur des conflits, la virulence des haines des fois brisent l'avenir de nos pays"

Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a affirmé mardi matin que "nous assistons tous les jours à des crises et des conflits, les uns plus tragiques que les autres. La persistance des crises, l’ampleur des conflits, la virulence des haines tuent l’espoir et brisent l’avenir de nos pays."



Selon le président du Tchad, "de nombreux États du monde font face à des situations d'une gravité extrême et inégalée."



Il a pris part à une visioconférence consacrée au rôle des chefs religieux dans la lutte contre les crises et la nécessité d'une solidarité éthique mondiale, initiée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), en présence de plusieurs personnalités, a constaté Alwihda Info.



"Le terrorisme est devenu un mal réel du siècle"



Le dirigeant tchadien a estimé que "le terrorisme qui est devenu un mal réel du siècle compromet tous nos efforts et actions en faveur de la paix mondiale et de la sécurité internationale. Ce phénomène dont les premières victimes sont des populations civiles innocentes, cristallise davantage la division et brisent l'espoir d'une vie meilleure."



Idriss Déby a ajouté que "la résolution des conflits qui menacent la paix et la stabilité dans nos régions est une urgence absolue qui doit focaliser toute notre attention."



"Les leaders religieux ont toutes les ressources pour éveiller les consciences"



Le président tchadien a évoqué la nécessité de contribution des acteurs religieux dans la quête de réponses fortes aux conflits et diverses crises : "Seule une approche globale et holistique de recherche de la paix qui mobilise toutes les énergies nous permettra de tenir le pari tant attendu. (...) Dans cette oeuvre de dimension inclusive et participative, le rôle des chefs religieux est d'une extrême importance."



Il a exhorté les leaders religieux à jouer pleinement ce "rôle important pour l’harmonie de nos sociétés", estimant qu'ils ont "toutes les ressources pour éveiller les consciences sur les questions liées à la paix et à l’amour du prochain, fondements essentiels de toutes les religions."



"Tous les livres saints nous enseignent ces valeurs sacrées qui sont des ferments d'une vie sociale harmonieuse", a ajouté le chef de l'État.



"Journée de prière au Tchad : un laboratoire fécond en matière de culture de paix"



Évoquant la Journée nationale de prière pour la paix et la cohabitation pacifique qui est organisée chaque année au Tchad le 28 novembre, Idriss Déby a indiqué que cette initiative constitue "un laboratoire fécond en matière de culture de paix, de dialogue, de tolérance et de cohésion."



"Ces valeurs, fortement ancrées dans nos esprits et profondément enfouies dans nos coeurs font notre force et constituent le puissant levain de notre marche collective vers le progrès et la modernité", a-t-il estimé.



Au Tchad, la plateforme religieuse est "toujours à pied d'oeuvre pour des questions touchant la paix, le vivre-ensemble et la cohabitation fraternelle entre tous les fils et filles du Tchad", a assuré le président du Tchad qui a conclu avec un rappel des mesures barrières contre la pandémie de Covid-19.