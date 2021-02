Idriss Deby : "la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire"

Le président tchadien Idriss Deby a annoncé mardi, au cours d'une conférence de presse, la tenue en été 2021 d'un sommet sur le financement global de l'action de développement et des actions de lutte contre le terrorisme sur le terrain militaire au Sahel.



Idriss Deby a déclaré que "la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire". Il a relevé que "c'est une affaire globale, c'est la pauvreté, le mal développement du Sahel, c'est ça qui a été le terreau très favorable pour les illuminés qui ont eu à recruter nos compatriotes pour faire leurs projets macabres".



Selon le président entrant du G5 Sahel, "il y a eu des actions et des avancées" au cours du mandat mauritanien du G5 Sahel et "l'engagement des pays du G5 Sahel a été total". Il a rappelé la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main.



Le Tchad a officialisé le déploiement de 1200 soldats dans la zone des trois frontières (Mali-Burkina Faso-Niger) pour appuyer les forces en opération contre le terrorisme.



De l'avis du dirigeant français Emmanuel Macron qui s'est également exprimé au cours d'une conférence de presse, les efforts militaires sont "inopérants s'ils ne s'accompagnent pas d'un dialogue politique inclusif, d'un retour de l'État et d'une politique de développement". C'est notamment le plaidoyer des différents Centres africains d'études et de développement qui sont, contre toute attente, les grands absents des assises du G5 Sahel de N'Djamena.