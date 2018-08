Idriss Déby : "quittez les locaux de la douane en 5mm ou je vous fais emprisonner"

Le chef de l'Etat multiplie les visites inopinées dans les bâtiments administratifs et chantiers de construction ces dernières semaines. Aujourd'hui, il a pris lui même le volant de son véhicule en plein jour, au milieu de la circulation pour se rendre dans les locaux de la douane, sans prévenir.Sur place, des femmes accusées de trafics de marchandises entre Kousseri et N'Djamena ont échappé de peu à un séjour en prison. "Vous avez assez fait. Le pays a perdu beaucoup d’argent à cause de vos pratiques malsaines", leur a lancé le président."Quittez les locaux de la douane en 5 minutes ou je vous fais emprisonner toutes", a-t-il ajouté.