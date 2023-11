Immigration: 168 Tchadiens rapatriés de Libye par l'OIM

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) continue de prêter main-forte aux migrants dans le besoin. Le 9 novembre 2023, l'OIM a organisé le rapatriement de 168 citoyens tchadiens qui étaient auparavant bloqués en Libye.



Grâce au programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration de l'organisation, ces individus ont pu retrouver leurs familles et amis au Tchad. Cette initiative ne se limite pas à un simple retour ; les rapatriés bénéficieront également d'une formation de deux jours axée sur la gestion d'entreprise et l'entrepreneuriat. Cette formation est conçue pour faciliter leur réintégration socio-économique dans leur pays d'origine.