Incendie de la poudrière à N'Djamena : les condoléances du chef de l’Etat du Niger

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahamane Tiani a adressé, ce 19 juin 2024, des condoléances au gouvernement et au peuple tchadiens, suite au grave incendie survenu le 18 juin 2023 dans la capitale N'Djamena.



« Monsieur le Président et Cher Frère, C'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris l'information relative au grave incendie survenu le 18 juin 2023 dans votre capitale, N'Djamena, à la suite de l'explosion d'un dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique à Goudji.

Ce tragique événement a malheureusement entraîné la mort de plusieurs personnes et causé d'importants dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, j'exprime, au nom du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, du gouvernement, du peuple nigérien et en mon nom, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion à Votre Excellence, au gouvernement et au peuple tchadien frère ainsi qu'aux familles endeuillées.

Le peuple nigérien très touché par cette tragédie, partage la peine et la douleur du peuple tchadien frère et l'assure de sa solidarité et de son soutien dans cette dure épreuve.

Tout en formulant le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, je Vous prie d'agréer, Monsieur le Président et Cher Frère, avec mes sentiments renouvelés de grande compassion, l'expression de ma très haute et fraternelle considération ».



Tel est le message adressé par le général de Brigade Abdourahamane Tiani à Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad.