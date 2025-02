Incroyable scène à Rio : Un avion heurte un véhicule lors de son décollage

Un événement inhabituel s'est produit le 12 février 2025 à l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão. Un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie aérienne brésilienne GOL, effectuant le vol G3 1674 à destination de Fortaleza, a percuté un véhicule de maintenance alors qu'il s'apprêtait à décoller.





Un choc évité de peu





Les images de l'incident, rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent l'avion en pleine course au décollage, percutant violemment le véhicule qui se trouvait sur sa trajectoire. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer parmi les 167 passagers et membres d'équipage à bord de l'appareil, ni parmi le personnel au sol.





Une enquête est en cours





Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident. Les premières informations suggèrent qu'un problème de communication entre les équipes au sol et la tour de contrôle pourrait être à l'origine de cette collision. Les enquêteurs vont devoir analyser les données des boîtes noires de l'avion et les témoignages des témoins pour établir les circonstances exactes de l'accident.





Des questions se posent sur la sécurité aéroportuaire





Cet incident soulève des questions sur la sécurité des opérations aéroportuaires. Comment un véhicule de maintenance a-t-il pu se retrouver sur la piste au moment du décollage ? Des procédures de sécurité n'auraient-elles pas dû empêcher ce type d'accident ? Les autorités brésiliennes devront répondre à ces questions et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.